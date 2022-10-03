رئاسة الحرمين الشريفين تطلق مبادرة "توقير"

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية، مبادرة "توقير"، التي يتم من خلالها تقديم عدة برامج وخدمات تستهدف فئة كبار السن، يتم من خلالها تسهيل أداء نسكهم والعمل على راحتهم والاحتفاء بهم وإثراء تجربتهم.