أوكرانيا "راضية" عن القمة التي عُقدت في السعودية نهاية الأسبوع

أعلنت أوكرانيا أنها "راضية" عن القمة التي عُقدت في السعودية في نهاية الأسبوع؛ للبحث في تسوية سلمية تضع حداً للغزو؛ لم تُدعَ إليها موسكو.
المحادثات التي أُجريت في نهاية الأسبوع في مدينة جدة السعودية ضمّت نحو 40 بلداً بما في ذلك قوى ناشئة على غرار الهند والبرازيل.
وقال رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندريه يرماك "نحن راضون عن نتائج القمة".
وتابع "اللقاء في السعودية هو بروفة لعالم لا مكان فيه لعدوان شرس" تشنّه روسيا.
وكشف أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع جديد "لكن لم تحدّد أي مواعيد"، مشيراً إلى "مشاركة مزيد من البلدان".
وقال إن الموفد الصيني كان "حاضراً في كل الأحداث".
وأكّد مجدداً وجوب ألا يتقرر شيء بشأن أوكرانيا من دون علمها وموافقتها.
وكانت موسكو قد شدّدت في وقتٍ سابقٍ على أن استسلام كييف وحده كفيلٌ بوضع حد للغزو الروسي في أوكرانيا.
الجدير ذكره أنه في منتصف مايو، أجرى فولوديمير زيلينسكي زيارة مفاجئة لجدة خلال قمة جامعة الدول العربية، شاكراً لولي العهد الأمير محمد بن سلمان "دعمه وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها".