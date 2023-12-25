"تعليم الطائف" يحصد 75 جائزة في المسابقات العالمية والإقليمية والوطنية خلال العام الحالي

وحصدت الإدارةُ المركزَ الأول لتحدي القراءة على مستوى المملكة، والمركز الثاني لتحدي القراءة على مستوى الوطن العربي، وحاز قائد مجموعة الصحة الكشفية في الحج على وسام القائد المتميز على مستوى المملكة، كما حصل قائد فريق كشافة الطائف في الحج على وسام القائد المتميز على مستوى المملكة، والمركز الثاني والميدالية الفضية على مستوى العالم في مجال المختبرات الكيميائية في مسابقة المهارات الروسية 2023، والمركز الأول أولمبياد اللغة العربية على مستوى المملكة، و8 ميداليات ذهبية في تحدي كنجارو 2023، بالإضافة إلى 8 مراكز كممثل المملكة في المخيم العربي الكشفي بدولة الإمارات، وعدة جوائز أخرى.