اليوم.. رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى الأردن وينوّه بما تتميز به العلاقات الأخوية

وأشار معاليه إلى أهمية الزيارات بين المجالس وما تحققه من حضورٍ فاعل مع مختلف المجالس البرلمانية في العديد من الدول الشقيقة والصديقة، سائلاً المولى -عزَّ وجلَّ- أن تتكلل هذه الجهود والزيارات في دفع العلاقات الثنائية إلى أعلى مستوياتها؛ بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.