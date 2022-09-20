نيويورك.. وزير الخارجية يلتقي نظيره الصومالي ويبحث معه العلاقات الثنائية

الْتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية "أبشر عمر جامع"، بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك؛ وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين.
وبحَث الوزيران خلال اللقاء التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزه ودعمه، إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية والجهود الثنائية المبذولة بشأنها.
حضر اللقاء، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.