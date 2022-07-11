"النقل" تعلن جاهزية طرق المدينة المنورة لاستقبال ضيوف الرحمن بعد أداء مناسكهم

وتهدف هذه الجهود التي تقوم بها الوزارة إلى رفع مستوى الخدمات على الطرق، ورفع مستوى سلامة وصيانة الطرق والإنارة والطرق الترابية، والتنسيق مع الجهات المشتركة فيما يتعلق بالمهام المشتركة، ومساندة الدفاع المدني وتطبيق خطة الطوارئ، وصولًا لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تُعد محورًا رئيسيًّا ومهمًّا في برامج رؤية المملكة 2030؛ حيث تستهدف الاستراتيجية الصعود بالمملكة للمرتبة السادسة عالميًّا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، ومواصلة ريادتها عالميًّا في مؤشر ترابط الشبكات، إلى جانب خفض معدل حالات الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية.