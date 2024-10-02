بمشاركة أكثر من 1200 شركة عالمية ومحلية.. المملكة تستعدّ لإقامة ملتقى الصحة العالمي

ويمثّل الملتقى منصة لتبادل المعارف والخبرات، وفرصة لاستعراض أفضل الممارسات والابتكارات والتقنيات الطبية الحديثة؛ حيث يضمّ أكثر من 100 جلسة حوارية، سيتحدّث خلالها المتخصصون في المجالات الطبية والصحية، حول جوانب رئيسية لنظام الرعاية الصحية والاستثمار في المملكة في سياق برنامج تحول القطاع الصحي، إلى جانب العديد من الابتكارات والمنتجات في أكثر من 9 مجالات صحية؛ منها: التقنية الحيوية، والرعاية الصحية والخدمات العامة، والتصوير والتشخيص، ومعدات وأجهزة المختبرات، إضافة إلى الأدوية والتغذية وأنظمة وحلول تقنية المعلومات، بمشاركة +500 متحدث في أربع منصات على مدار ثلاثة أيام؛ بهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات حول أحدث المستجدات الصحية، كما يتيح للممارسين الصحيين أكثر من 100 ساعة تدريب طبي مستمرة ومعتمدة.