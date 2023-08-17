"الداخلية" تفتح القبول على وظيفة "جندي" في "الأمن العام والسجون"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على وظيفة (جندي) في قطاعات وزارة الداخلية (الأمن العام, السجون).
وأوضحت أن استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت 3/ 2/ 1445هـ وحتى يوم الخميس 8/ 2/ 1445هـ عبر منصة (أبشر – توظيف).
واشترطت في المتقدم، أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وسعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة، وحسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولم يسبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.
وتضمنت الشروط، أن يتناسب الوزن مع الطول للمتقدم حسب اللائحة الطبية، ولا يكون متزوجاً من غير سعودية، وأن يجتاز كافة إجراءات واختبارات القبول، ثم لحملة الشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب عليهم معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها .
ونبهت اللجنة على المتقدمين، بضرورة الدخول على منصة "مؤهل" بوزارة التعليم وتحديث بيانات المؤهل العلمي عبر الرابط: (https://jameah.moe.gov.sa)، مع الحرص على تعبئة الحقول بمنتهى الدقة، حيث سيتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة .