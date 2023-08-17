"الداخلية" تفتح القبول على وظيفة "جندي" في "الأمن العام والسجون"

واشترطت في المتقدم، أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وسعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة، وحسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولم يسبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.