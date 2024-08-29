هيئة المسجد النبوي تكثف أعمالها تزامنًا مع الأمطار على المدينة المنورة

ورفعت الهيئة السجاد من المواقع المكشوفة، وجففت مياه الأمطار باستخدام الآلات والأيدي العاملة، كما نظمت الممرات في الساحات، إضافةً إلى توزيع المظلات على المصلين والزوار؛ وذلك لضمان سلامتهم مع توفير جميع الخدمات لهم ليؤدوا عبادتهم في راحة وطمأنينة.