"إغاثي" الملك.. سلال غذائية للنازحين بالصومال والسودان وبرنامج لمكافحة العمى في إريتريا وبنجلاديش

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 70 طنًّا من السلال الغذائية للنازحين والمتضرّرين في مديرية كحدا التابعة لإقليم بنادر بالعاصمة الصومالية مقديشو، استفاد منها 6.000 فرد.
ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من التدخل العاجل للمملكة للإسهام بتغطية الاحتياج الإنساني للمتضرّرين من الجفاف في الصومال، بقيمة 47 مليونًا و214 ألف ريال سعودي؛ لدعم برنامج الغذاء والتغذية للأطفال وتوفير المياه والإيواء للنازحين والبرامج الطارئة المنقذة للحياة.
يأتي هذا فيما واصل فريق المركز توزيع المساعدات الإغاثية للمتضررين من الفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.
وجرى أمس توزيع 22 طنًّا و200 كيلوجرام من السلال الغذائية، و100 حقيبة إيوائية، و20 خيمة، و450 بطانية في قرية ود الشافعي التابعة لمحلية جنوب الجزيرة بولاية الجزيرة، استفاد منها 3.372 فردًا.
وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله؛ لدعم الشعب السوداني الشقيق عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددًا من المدن والولايات بالسودان.
على جانب آخر دشّن المركز البرنامج الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة أسمرة بدولة إريتريا، ضمن برنامج "نور السعودية التطوعي"، الذي ينفذ من 19 حتى 26 أغسطس 2022م.
وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز حتى الآن على 4.800 حالة، وأجرى 181 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة ممثلة في المركز لدعم القطاع الطبي ومساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في الدول المتضررة.
في غضون ذلك اختتم المركز أمس البرنامج الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة ناتور بجمهورية بنجلاديش، ضمن برنامج "نور السعودية التطوعي".
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 5.155 حالة، وتوزيع 1.513 نظارة طبية، وإجراء 544 عملية جراحية تكلّلت جميعها بالنجاح.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة في المركز للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.