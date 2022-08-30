"إغاثي" الملك.. سلال غذائية للنازحين بالصومال والسودان وبرنامج لمكافحة العمى في إريتريا وبنجلاديش

وجرى أمس توزيع 22 طنًّا و200 كيلوجرام من السلال الغذائية، و100 حقيبة إيوائية، و20 خيمة، و450 بطانية في قرية ود الشافعي التابعة لمحلية جنوب الجزيرة بولاية الجزيرة، استفاد منها 3.372 فردًا.