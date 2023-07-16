الكشف عن شعار دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية "الرياض 2023"

ويبعث الرأسُ المربع شعورًا بالاستقرار والثقة؛ مما يعكس الأسسَ القوية للتقاليد والإرث العربي الأصيل، كما يرمز موقعها المائل إلى الروح الديناميكية للمقاتل، واستعداده لمواجهة أي تحدٍّ بتصميم لا يلين، فيما يخلق التكوين العام للشعار مزيجًا متناغمًا من التصميم المعاصر والأهمية الثقافية، يمثّله تجاور موقف المقاتل الحازم والرأس المربع المستوحى من اللغة العربية ليحتفي بدمج القوة والمرونة والنسيج الغني للتراث العربي، مع مزيج ديناميكي بين اللون الأخضر الذي يرمز إلى روح النمو والتجديد والتطور التي تعيشها المملكة، واللون الأزرق الذي يجسّد القوةَ والتصميم الراسخ للأبطال المشاركين في الدورة.