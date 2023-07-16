الكشف عن شعار دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية "الرياض 2023"

كشفت اللجنةُ المنظمة لدورة الألعاب العالمية للفنون القتالية "الرياض 2023"، اليوم، النقابَ عن الشعار الرسمي للبطولة التي تستضيفها العاصمة الرياض خلال الفترة من 20 وحتى 30 أكتوبر المقبل، بمشاركة أكثر من 2500 لاعب وإداري يمثّلون أكثرَ من 80 دولة من مختلف أنحاء العالم.
وروعي في تصميم شعار البطولة الحفاظُ على الأصالة العربية التي تتميّز بها المملكة العربية السعودية، ومزجها مع الروح التنافسية القوية التي تمثّلها الألعاب القتالية، مجسّدًا بالنهاية جوهر القوة والشجاعة ولمسة من جاذبية الخط العربي.
ويقدّم الشعار صورةً ظلّيّة مذهلة لأحد ممارسي ألعاب الفنون القتالية، في وضع استعداد للتغلب على أي تحدٍّ قد يواجهه، ومع ذلك فإنّ أهمّ ما يميز الشعار هو رأس اللاعب، مشكّلًا تطورًا فريدًا يحتفي بالثراء الثقافي للنص العربي.
ويستلهم الشعار الرأس الدائري التقليدي للاعب، من المنحنيات والزوايا الأنيقة الموجودة في الخط العربي؛ حيث استبدل الرأس بمربع مائل مستوحى بمهارة من النقطة بالأحرف العربية، مزينًا صورة المقاتل الظلية؛ لتضفي هذه الإضافة لمسةً فنية، وجمالية عربية مميزة على الشعار.
ويبعث الرأسُ المربع شعورًا بالاستقرار والثقة؛ مما يعكس الأسسَ القوية للتقاليد والإرث العربي الأصيل، كما يرمز موقعها المائل إلى الروح الديناميكية للمقاتل، واستعداده لمواجهة أي تحدٍّ بتصميم لا يلين، فيما يخلق التكوين العام للشعار مزيجًا متناغمًا من التصميم المعاصر والأهمية الثقافية، يمثّله تجاور موقف المقاتل الحازم والرأس المربع المستوحى من اللغة العربية ليحتفي بدمج القوة والمرونة والنسيج الغني للتراث العربي، مع مزيج ديناميكي بين اللون الأخضر الذي يرمز إلى روح النمو والتجديد والتطور التي تعيشها المملكة، واللون الأزرق الذي يجسّد القوةَ والتصميم الراسخ للأبطال المشاركين في الدورة.
وتواصل اللجنةُ المنظمة لدورة الألعاب العالمية للفنون القتالية استعداداتِها لاستضافة البطولة في أكتوبر المقبل؛ حيث وصلت للمراحل المتقدمة من الترتيبات اللازمة، لاسيما عقب انعقاد ورشة العمل الفنية يناير الماضي؛ حيث استكملت العمل على اللوائح والأنظمة والتغييرات التي أقرّتها اللجنة المنظمة العليا وسبورت أكورد.
وتحظى دورة الألعاب العالمية للألعاب القتالية "الرياض 2023"، باهتمام كبير من مجتمع الألعاب القتالية، ويشارك فيها فقط نخبة اللاعبين من حول العالم، وتضمّ 16 لعبة قتالية هي: الأيكيدو، والملاكمة، والجودو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والكندو، والملاكمة، والركل، والملاكمة التايلاندية، والسامبو، والسافات، والسومو، والتايكوندو، والمصارعة، والووشو، والمبارزة.
وتعود البطولة للحياة مرة أخرى من بوابة المملكة، بعد 10 أعوام من التوقف؛ حيث سبق أنْ أقيمت في نسختَيْها السابقتين؛ الأولى في مدينة بكين – الصين عام 2010، وأقيمت النسخة الثانية في مدينة سان بيترسبيرج في روسيا في العام 2013.