"20" ألف نقطة لتوزيع "40" مليون لتر من ماء زمزم للمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام خلال رمضان

وأشار إلى أن الرئاسة تمكَّنت من تحقيق نقلة نوعية عبر تقديمها لماء زمزم المبارك من خلال تقنية الروبوت، والعربات الذكية التي يصل عددها إلى "80" عربةً ذكيةً لتغطية الكثافة العددية في المسجد الحرام، وتوفير عبوات ماء زمزم داخل صحن المطاف، وخلال إقامة الدروس العلمية واللقاءات والندوات والمحاضرات التوجيهية والإرشادية، كما تشمل الخطة تغطية مواقع الجنائز، وموقع المكبرية، ومواقع الأشخاص ذوي الإعاقة، والمصليات الرجالية والنسائية، مضيفًا أن الإدارة وفرت "250" شنطة لعبوات ماء زمزم المبارك؛ لتقديمها لقاصدي البيت العتيق.