في 3 عمليات.. ضبْط مواطن ومقيمَيْن لمخالفتهم النظام البيئي في عسير والرياض

وأوضحت القوات أنه تمّ تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة إلى الجهات المختصّة، مؤكدةً أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.