في 3 عمليات.. ضبْط مواطن ومقيمَيْن لمخالفتهم النظام البيئي في عسير والرياض

نجحت القوات الخاصة للأمن البيئي في ضبط مواطنٍ ومقيمَيْن بسبب مخالفتهم نظام البيئة، في 3 عمليات منفصلة.
تفصيلًا، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطناً مخالفاً لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة التخييم في متنزه وطني دون ترخيصٍ في منطقة عسير.
وأكّدت القوات أن عقوبة مخالفة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيصٍ غرامة تصل إلى (3000) ريال.
من ناحيةٍ ثانية، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيماً مخالفاً لنظام البيئة من الجنسية الباكستانية، بحوزته أكثر من (6) أمتار مكعبة من الحطب المحلي في منطقة الرياض.
إلى ذلك، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيماً مخالفاً لنظام البيئة من الجنسية الهندية؛ لقطعه الأشجار دون ترخيصٍ في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.
وأوضحت القوات أنه تمّ تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة إلى الجهات المختصّة، مؤكدةً أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.