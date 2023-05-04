تطوير "محمية الملك سلمان" تطلق 19 غزالاً من غزلان الريم بمنطقة الخنفة

أطلقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الخميس، 19 غزالاً من غزلان الريم وذلك بمنطقة الخنفة.
وتفصيلاً، حضر عملية الإطلاق مستشار رئيس مجلس إدارة محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية الأمير متعب بن فهد الفيصل، والرئيس التنفيذي للهيئة عبدالله بن أحمد العامر، ومحافظ تيماء سعد بن نايف السديري.
وأوضحت الهيئة أن إطلاق 19 غزالاً من غزال الريم بمنطقة الخنفة يهدف إلى إعادة توطين الحيوانات المهددة بالانقراض، واستعادة دورها في بيئتها، والإكثار منها ذاتيًا، والمساهمة في توازن البيئة واستدامتها.
وأكدت الهيئة أن ذلك يأتي ضمن إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لرفع الوعي المجتمعي تجاه غزال الريم، والإسهام في حماية التنوع الحيوي واستدامته، إضافة إلى ترسيخ المحمية كوجهة سياحية وطبيعية مستدامة تزخر بالتنوع البيئي والحيوي.