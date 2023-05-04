تطوير "محمية الملك سلمان" تطلق 19 غزالاً من غزلان الريم بمنطقة الخنفة

وأوضحت الهيئة أن إطلاق 19 غزالاً من غزال الريم بمنطقة الخنفة يهدف إلى إعادة توطين الحيوانات المهددة بالانقراض، واستعادة دورها في بيئتها، والإكثار منها ذاتيًا، والمساهمة في توازن البيئة واستدامتها.