"زين السعودية" أول مشغل اتصالات يوفر تغطية شاملة للمشاعر المقدسة عبر شبكة الجيل الخامس "5G"
أعلنت "زين السعودية" عن اكتمال جاهزيتها التقنية لموسم الحج للعام 1445هـ، عبر تغطيتها للمشاعر المقدسة بشبكة الجيل الخامس (5G) في جميع مواقعها؛ مؤكدة جاهزية استعدادات البنية التحتية لمواكبة زيادة الطلب خلال الموسم؛ حيث سيتم تزويد الحجاج بأفضل بنية اتصالات رقمية؛ وذلك لتلبية الطلب المتزايد على البيانات عالية السرعة وضمان تجربة مميزة للزوار.
وتأتي هذه الاستعدادات في إطار جهود "زين السعودية" لتعزيز التجربة الرقمية لضيوف بيت الله الحرام؛ مما يجعل رحلتهم الإيمانية أكثر تفاعلًا ورسوخًا في الذاكرة، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية السعودية 2030؛ ولا سيما برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الذي يهدف إلى توفير مرافق ذات جودة عالية، وبنية تحتية متقدمة، تساعد ضيوف الرحمن على استخدام أفضل الخدمات الرقمية؛ مستمرة بذلك في بذل كل الجهود لخدمة الحجاج والمعتمرين من المملكة وجميع أنحاء العالم، وضمان تمتعهم بتجربة اتصالات ثرية ومتكاملة، تلبي كل احتياجاتهم وبأوسع تغطية، لتشمل أكبر شريحة خلال العام الحالي أو السنوات القادمة.
الجدير بالذكر أن "زين السعودية" عبر إعلانها تؤكد ريادتها في الجيل الخامس (5G)؛ حيث كانت قد أطلقت أكبر شبكة جيل خامس (5G) في الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا والثالثة على مستوى العالم، إضافة إلى إطلاقها أول شبكة جيل خامس (5G) خالية من الانبعاثات الكربونية في العالم؛ وذلك في إطار التزامها بتسخير التقنية لتحقيق التنمية المستدامة وتمكين البيئة، واعتمادها حلولًا وتطبيقات جديدة تحاكي الجيل المقبل من الحلول الرقمية.