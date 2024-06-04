"زين السعودية" أول مشغل اتصالات يوفر تغطية شاملة للمشاعر المقدسة عبر شبكة الجيل الخامس "5G"

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار جهود "زين السعودية" لتعزيز التجربة الرقمية لضيوف بيت الله الحرام؛ مما يجعل رحلتهم الإيمانية أكثر تفاعلًا ورسوخًا في الذاكرة، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية السعودية 2030؛ ولا سيما برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الذي يهدف إلى توفير مرافق ذات جودة عالية، وبنية تحتية متقدمة، تساعد ضيوف الرحمن على استخدام أفضل الخدمات الرقمية؛ مستمرة بذلك في بذل كل الجهود لخدمة الحجاج والمعتمرين من المملكة وجميع أنحاء العالم، وضمان تمتعهم بتجربة اتصالات ثرية ومتكاملة، تلبي كل احتياجاتهم وبأوسع تغطية، لتشمل أكبر شريحة خلال العام الحالي أو السنوات القادمة.