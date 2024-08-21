توقعات بدخول مكة في دائرة التقلبات الجوية وفرص الأمطار الأيام القادمة

وأشار إلى احتمالية أن تكون الأمطار بشكلٍ يومي في مكة المُكرمة، وخاصة الأجزاء الشرقية منها، وذلك في الفترة من يوم الأربعاء وحتى نهاية شهر أغسطس الجاري.