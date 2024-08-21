توقعات بدخول مكة في دائرة التقلبات الجوية وفرص الأمطار الأيام القادمة

تشير التوقعات إلى احتمالية دخول منطقة مكة المكرمة في دائرة الأمطار والتقلبات الجوية ابتداءً من اليوم الأربعاء.
ووفق موقع "طقس العرب"، تُشير آخر التوقعات إلى احتمالية تأثر منطقة مكة المُكرمة بأحوال جوية غير مستقرة، بحيث تتكاثر السحب الركامية على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، تترافق بهطول زخات من الأمطار، تكون غزيرة أحيانًا ومُترافقة بزخات من البَرَد.
وذكر الموقع أن الفرصة ستكون واردة لتحرك السحب الركامية غربًا باتجاه المشاعر المقدسة، مُترافقة بعددٍ من الظواهر الجوية، كهطول للأمطار وزخات البَرَد والرياح الهابطة.
وأشار إلى احتمالية أن تكون الأمطار بشكلٍ يومي في مكة المُكرمة، وخاصة الأجزاء الشرقية منها، وذلك في الفترة من يوم الأربعاء وحتى نهاية شهر أغسطس الجاري.