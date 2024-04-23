مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينجح في إنقاذ رضيع مصاب بمرض نادر وخطير

الذي قال أن الطفل دخل إلى العناية المركزة للمواليد NICU، للعلاج بالضوء الأزرق الطبي الخاص بحالات ارتفاع الصفار، لكن الأطباء اكتشفوا زيادة كبيرة لملح البوتاسيوم في دم الطفل بمعدل عالٍ نتج عنه اضطراب حاد في نبضات القلب ما شكل تهديداً لحياة الطفل، إذ قدم له العلاج الاسعافي المكثف الذي بدأ بعملية الإنعاش الرئوي ووضعه على التنفس الاصطناعي، بالإضافة إلى أدوية تنظيم نبضبات القلب، وأدوية تعضيد عضلة القلب الخاصة بمثل هذه الحالات، وكذلك أدوية خفض ملح البوتاسيوم.