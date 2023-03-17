الجلسة الثانية ضمن الحوار الإستراتيجي للتنمية والمساعدات الإنسانية بين المملكة وبريطانيا

عُقدت ضمن الحوار الإستراتيجي للتنمية والمساعدات الإنسانية بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا في العاصمة لندن، أمس، الجلسة الثانية بعنوان "المساعدات الإنسانية"، بمشاركة مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن صالح المعلم، ومديرة إدارة الشراكات والعلاقات الدولية بالمركز الدكتورة هناء عمر، ومدير عام إدارة السياسات والشراكات بالصندوق السعودي للتنمية سماهر الشلالي، ومن الجانب البريطاني المدير العام للشؤون الإنسانية والتنمية في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية نيك داير، وماثيو وايت من قسم الشؤون الإنسانية والهجرة في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، والمبعوث البريطاني لشؤون البحر الأحمر والقرن الإفريقي سارة مونتقمري.