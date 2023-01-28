"مجلس التعاون" يجدّد إدانته لتكرار إحراق المتطرّفين نسخ المصحف في كوبنهاغن

أدان الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ إقدام المتطرفين على إحراق المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، في خطوة استفزازية ممنهجة ومتكررة، من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم.
وأكد "الحجرف" موقف مجلس التعاون الثابت والداعي إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ الكراهية والتطرف، بخلاف ما تكرر من هذه الممارسات المؤسفة في عدد من العواصم الأوروبية خلال الآونة الأخيرة بدعوى حرية التعبير، دون وجود رد فعل واضح تجاه هذه الممارسات من الجهات المعنية.
وشدّد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي وبشكلٍ عاجل لتحمل المسؤوليات لوقف مثل الأعمال المرفوضة.