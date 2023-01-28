"مجلس التعاون" يجدّد إدانته لتكرار إحراق المتطرّفين نسخ المصحف في كوبنهاغن

وأكد "الحجرف" موقف مجلس التعاون الثابت والداعي إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ الكراهية والتطرف، بخلاف ما تكرر من هذه الممارسات المؤسفة في عدد من العواصم الأوروبية خلال الآونة الأخيرة بدعوى حرية التعبير، دون وجود رد فعل واضح تجاه هذه الممارسات من الجهات المعنية.