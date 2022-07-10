بالصور…8 واجهات بحرية و209 حدائق تجذب أهالي جازان وزوارها خلال عيد الأضحى

تشهد الواجهات البحرية والحدائق والمنتزهات بمنطقة جازان توافد المواطنين والمقيمين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك وسط أجواء البهيجة والفرحة بالعيد.
وقد توجهت الكثير من العائلات مع اعتدال الطقس والأجواء الغائمة إلى الحدائق العامة والمنتزهات وسط جهود مكثفة بذلتها أمانة المنطقة وبلدياتها المرتبطة بها في مختلف المحافظات.
وأوضح وكيل الأمين للخدمات الدكتور إبراهيم بن أحمد الخياط أن إدارة الحدائق عملت على تجهيز الواجهات البحرية الـ8 والحدائق الـ209 بمختلف محافظات المنطقة بإجمالي مساحات تتجاوز 6 ملايين متر مربع، وتضم العديد من الخدمات والمرافق العامة التي تخدم العائلات والأفراد، إضافةً للملاعب الرياضية البالغ عددها: ملعب واحد لمختلف الرياضات بمساحة تزيد عن 826,000 متر مربع.
وأضاف الدكتور الخياط أنه تضمنت أيضًا، بالإضافة إلى ما سبق مضامير للمشي موزعة بمختلف المواقع لتلبية احتياجات الأهالي والزوار لممارسة الرياضة وتعزيز جودة الحياة, كما هُيِّئت المواقع والجلسات العائلية والكراسي.