بالصور…8 واجهات بحرية و209 حدائق تجذب أهالي جازان وزوارها خلال عيد الأضحى

وأوضح وكيل الأمين للخدمات الدكتور إبراهيم بن أحمد الخياط أن إدارة الحدائق عملت على تجهيز الواجهات البحرية الـ8 والحدائق الـ209 بمختلف محافظات المنطقة بإجمالي مساحات تتجاوز 6 ملايين متر مربع، وتضم العديد من الخدمات والمرافق العامة التي تخدم العائلات والأفراد، إضافةً للملاعب الرياضية البالغ عددها: ملعب واحد لمختلف الرياضات بمساحة تزيد عن 826,000 متر مربع.