"الطرق" تنفّذ حزمةً من أعمال السلامة وتعلن جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن

أعلنت الهيئة العامة للطرق عن جاهزية كافة شبكة الطرق لاستقبال ضيوف الرحمن، وذلك بعد تنفيذ حزمة من أعمال السلامة والصيانة التي تضمن جاهزيةَ شبكة الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة؛ حيث عملت منظومة النقل والخدمات اللوجستية وعلى مدار الأشهر الماضية، على مسح كافة الطرق المؤدية للمشاعر من 11 منفذًا حدوديًّا، كما قامت بصيانة أكثر من 7000 كم باستخدام أحدث التقنيات المتعلقة بالصيانة والمسح والتقييم.