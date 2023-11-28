شركة بدجت السعودية مدرجة ضمن أفضل الشركات في العالم العربي في مجلة فورتشن 500 العربية

تعد الشركة المتحدة الدولية للمواصلات والمعروفة باسم «بدجت السعودية» أكبر شركات تأجير السيارات (قصير وطويل المدى) في الشرق الأوسط، حيث تمّ إدراجها ضمن أفضل الشركات في العالم العربي، وفقاً لإحصائيات مجلة فورتشن 500 العربية.
هذا وقد أطلقت مجلة فورتشن 500 العربية، قائمتها الافتتاحية لعام 2023، لتصبح جزءاً من قوائم فورتشن 500 العالمية التي تنشرها مجلة فورتشن في الولايات المتحدة منذ عام 1955.
وتضم النسخة الافتتاحية لهذا العام أفضل 500 شركة عربية من 22 دولة عربية. وتم تصنيف هذه الشركات -حسب إيراداتها- التي تبلغ نحو 1.6 تريليون دولار عام 2022، محققة صافي أرباح بلغ مبلغ وقدره 343 مليار دولار. كما شكّلت الشركات الخاصة غير المدرجة في الأسواق المالية نسبة 9% من القائمة.
وتصدّرت المملكة العربية السعودية القائمة بأكبر عدد من الشركات، حيث استحوذت على 153 شركة من أصل 500 شركة، بنسبة تصل إلى 30%. وتليها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 17%، ثم مصر والكويت وقطر. في حين سجلت الشركات السعودية أعلى نسبة من الإيرادات والأرباح بين شركات فورتشن 500، حصلت الإمارات على النسبة الأكبر من بين أفضل 100 شركة ربحية في القائمة.
ووفقاً لما قاله: فواز عبدالله دانيش؛ رئيس الشركة والرئيس التنفيذي للمجموعة، "إن إدراج شركة بدجت السعودية ضمن قائمة فورتشن 500 العربية للشركات في العالم العربي هو فخرٌ كبيرٌ للمنظمة، إنها تدل على الأداء الثابت للشركة على مر السنين والأسس القوية التي بُنيت عليها لتحقيق النمو والتنويع، نحن ملتزمون بخلق قيمة لجميع المساهمين والعملاء والشركاء في هذه الرحلة، مما يبشر بالخير لشركتنا في سعيها وشغفها لتقديم أداء يفوق التوقعات والمساهمة بفعالية في الرؤية الأكبر للمملكة العربية السعودية.
تعد «بدجت السعودية» هي الشركة الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال تأجير السيارات على المديين القصير والطويل، تقدم خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات، أُسست الشركة عام 1978 وعلى مر السنين اكتسبت سمعة طيبة من حيث التميُّز والاعتمادية في صناعة النقل.
إنها أول شركة لتأجير السيارات يتم طرح أسهمها للتداول العام في المملكة العربية السعودية، ولديها نظام إدارة الجودة الداخليEVS وOHAS المعتمد وفقًا لمعايير ISO 9001 و14001 و45001، تفتخر الشركة بإنجازاتها باعتبارها بيئة عمل داعمة وممكّنة للكفاءات البشرية في المملكة العربية السعودية.
مع أكثر من 33,000 مركبة وشبكة مكوّنة مما يقارب 100 محطة بيع بالتجزئة توجد في 30 مدينة، تمتلك «بدجت السعودية» أكبر شبكة تأجير واستئجار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا(MENA). وحصلت الشركة على عديدٍ من الأوسمة لعملياتها وكفاءة إدارتها، حيث حصلت «بدجت» على جائزة أفضل شركة لتأجير السيارات من قِبل مجلة الاقتصاد العالمي عام 2023، وأفضل مقدّم خدمة تأجير السيارات الأكثر اهتماماً بالعملاء في المملكة العربية السعودية.
كما حصلت على جائزة أفضل رئيس تنفيذي للخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية لعام 2021، وجائزة القيادة العالمية، وجائزة الابتكار والتميز، وجائزة Stevie الفضية لعام 2023 لمدير المبيعات لهذا العام.
هذا وقد حصلت «بدجت» على خمس جوائز سفر عالمية متتالية، إضافة إلى جائزة INSEAD TOP 50 CEO لأفضل 50 رئيساً تنفيذياً للشركات المساهمة العامة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي السنوات المقبلة، تتطلع شركة بدجت السعودية إلى التركيز بشكل أكبر على المبادرات الصديقة للبيئة.
وبدأت الشركة بالفعل باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطاقة من خلال إدخال المركبات الهجينة إلى أسطولها، وتناقش أيضاً إدخال السيارات الكهربائية في أسطولها، بهدف تحقيق انخفاض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.