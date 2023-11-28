شركة بدجت السعودية مدرجة ضمن أفضل الشركات في العالم العربي في مجلة فورتشن 500 العربية

وتصدّرت المملكة العربية السعودية القائمة بأكبر عدد من الشركات، حيث استحوذت على 153 شركة من أصل 500 شركة، بنسبة تصل إلى 30%. وتليها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 17%، ثم مصر والكويت وقطر. في حين سجلت الشركات السعودية أعلى نسبة من الإيرادات والأرباح بين شركات فورتشن 500، حصلت الإمارات على النسبة الأكبر من بين أفضل 100 شركة ربحية في القائمة.