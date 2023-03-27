ساعة الإفطار.. إقبال له أسباب على مضامير المشاة بالجوف وإليك النصائح

تشهد "مضامير المشاة" في مدن منطقة الجوف ومحافظاتها إقبالاً كبيراً من المشاة ساعة الإفطار، حيث تحفزهم الأجواء الرائعة التي مرت بها المنطقة منذ بداية رمضان، حيث اعتدال الأجواء والغيوم، ويختار كثير من المشاة ساعة الإفطار لممارسة المشي الخفيف، حيث يقطعون عدداً من الكيلومترات في شهر رمضان المبارك، بحثًا عن تخفيف الوزن واللياقة، والترويح عن النفس، وتلبية نصائح الأطباء الذين يؤكدون أهمية مزاولة رياضة المشي لصحة الإنسان.