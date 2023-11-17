تلقى الإعجاب وتتجاوز المهاجمين..محطات مضيئة من تكريم السعودية لنجوم الفن المصري

تعتبر المملكة العربية السعودية أكثر دولة ساهمت في تكريم الرموز المصرية في شتى المجالات، وتعد الأحداث الكبيرة التي تنفذها الهيئة العامة للترفيه، أهم محافل عربية وإقليمية بالمنطقة، والتي شهدت في كل السنوات الماضية حضور الفنانين والممثلين والعازفين المصريين للمشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تمت إقامتها في السعودية.
ورغم الحملة الممنهجة التي يتعرض لها "موسم الرياض" من بعض الغوغائيين والمحسوبين على الفن في مصر، إلا أنه مستمر في تكريم الرموز المصرية، والاحتفاء بنجوم الفن المصري في كل المجالات من الموسيقى وصولًا إلى المسرح والسينما، وغيرها من مجالات الإبداع.
وسبق وأحيت المملكة حفل "روائع الموجي"، الذي يعد أهم أعمدة الموسيقى في مصر، في حفل استمر 5 ساعات، شارك فيه 7 مطربين، فيما تم تكريم الموسيقار المصري هاني شنودة في حفل بعنوان "ذكريات"، شارك في إحيائه عمرو دياب وأنغام، بحضور نخبة من نجوم مصر.
واستمراراً في تكريم السعودية لرموز الفن المصري، أقيمت ليلة "روائع بليغ حمدي" على خشبة مسرح "أبو بكر سالم" في "بوليفارد رياض سيتي"، وتألق فيها نجوم الوطن العربي صابر الرباعي، وماجد المهندس وأنغام وأصالة نصري ونانسي عجرم.
من أهم حفلات التكريم التي تم إقامتها "ليلة صوت مصر"، التي تم تنظيمها احتفالاً بالفنانة أنغام.
يأتي هذا في الوقت الذي من المنتظر فيه إقامة حفل للفنانة شيرين عبدالوهاب، بعنوان "صوت إحساس مصر"، كما سبق لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن تكريم نجمة السينما المصرية يسرا بجائزة اليُسر الفخرية الذهبية.
وانطلاقاً من دورها في تقدير الفن وإحياء تراث الزمن الجميل أقامت هيئة الترفيه حفلاً لكوكب الشرق أم كلثوم في موسم الرياض 2021، تحت عنوان "رحلة الست"، واستخدمت خلال الحفل تقنية الهولوغرام لتستعيد شخصية أم كلثوم حضورها الطاغي على المسرح، كذلك قدمت هيئة الترفيه العامة حفلًا للعندليب الأسمر الفنان المصري الراحل عبدالحليم حافظ، بتقنية الهولوجرام كذلك، وعرضًا لمسرحية "حبيبتي من تكون"، حول سيرة العندليب وقصة بحثه عن حبيبته.
وفي الوقت الذي تواصل فيه (غوغاء الفن المصري) حملاتها الممنهجة ضد المملكة، إلا أن هذه المبادرات وليالي الاحتفاء المستمرة من الهيئة العامة للترفيه، وموسم الرياض، تلقى إعجابًا وتقديرًا من الشارع المصري المحلي والثقافي، وقد أشاد بها العديد من الكتاب والفنانين، حيث إنها أسهمت في تقديم وتوثيق إنجازات النجوم والمبدعين المصريين.