تلقى الإعجاب وتتجاوز المهاجمين..محطات مضيئة من تكريم السعودية لنجوم الفن المصري

وفي الوقت الذي تواصل فيه (غوغاء الفن المصري) حملاتها الممنهجة ضد المملكة، إلا أن هذه المبادرات وليالي الاحتفاء المستمرة من الهيئة العامة للترفيه، وموسم الرياض، تلقى إعجابًا وتقديرًا من الشارع المصري المحلي والثقافي، وقد أشاد بها العديد من الكتاب والفنانين، حيث إنها أسهمت في تقديم وتوثيق إنجازات النجوم والمبدعين المصريين.