هل مناخ السعودية يسمح بالتنبؤ الجوي طويل المدى؟ .. "المسند" يسأل ويجيب

وواصل "المسند" موضحًا: "للإجابة عن الأسئلة السابقة أقول: إن مناخ وطقس الجزيرة العربية من الصعوبة والتعقيد بمكان؛ لدرجة أن موسم الأمطار (من أكتوبر إلى مايو) لا يكاد يخضع لنمط أو آلية تكرارية يسهل معها استقراء المستقبل (البعيد) والتنبؤ بموسم رطب أو جاف، أو بموسم بارد جدًّا أو معتدل بشكل دقيق، وكل (المحاولات) في هذا السياق ليست دقيقة ولا موثوقًا بها".