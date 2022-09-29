فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية الفلبين

وجرى خلال اللقاء التطرق إلى تعزيز التنسيق الثنائي بمختلف المجالات؛ لا سيما السياسية والأمنية والاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز جهود البلدين في مكافحة الإرهاب والتطرف، ودعم كل ما من شأنه أن يسهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.