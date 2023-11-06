عطاء السعوديين يتواصل.. التبرعات لـ"إغاثة غزة" تتجاوز 353 مليون ريال

وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة: إنه إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، يطلق مركز الملك سلمان للإغاثة، حملة التبرعات الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذا التوجيه الكريم يجسّد الصفات النبيلة التي تتحلى بها قيادة هذا الوطن المعطاء، وشعبه العزيز الذي استجاب لدعوة قيادته.