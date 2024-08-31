رفض المملكة للاستفزازات الإسرائيلية في القدس المحتلة.. موقف سعودي ثابت يؤكد مشروعية الحق الفلسطيني

يومًا بعد يوم تؤكد المملكة على موقفها الثابت والدائم تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة، وعلى ضرورة وقف الاستفزازات الإسرائيلية في المسجد الأقصى ومحيط القدس المحتلة؛ حيث يأتي ذلك في سياق موقفها الدائم الداعي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانسحاب كافة أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.