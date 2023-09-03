جامعة "أم القرى" ترقمن أكثر من 13000 مخطوطة أثرية وكتبًا تاريخية نادرة

وفي التفاصيل، اطلع الدكتور "الزهراني" على منجزات مكتبات الجامعة بالإضافة إلى العديد من المشروعات المعرفية والمبادرات التطويرية التي تهتم بمعالجة مصادر المعلومات بالطرق التقنية الحديثة، وبما يتواءم مع متطلبات البحث العلمي، كما تجوّل في أروقة وأجنحة متحف مخطوطات جامعة أم القرى التاريخي؛ والذي يعود عمر مقتنياته لأكثر من ألف عام، وتمت رقمنة أكثر من 13000 مخطوطة علمية فيه.