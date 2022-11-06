سيول.. اختتام الجولة السادسة لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول التعاون وكوريا

يُذكر أن دول مجلس التعاون استأنفت مفاوضات التجارة الحرة مع جمهورية كوريا، في 19 يناير 2022م، على ضوء توقيع البيان المشترك بين الجانبين، بعد توقف دامَ 13 عامًا؛ حيث عقد الجانبان 3 جولات تفاوضية خلال العام 2022م.