أمانة جدة تعلن جاهزيتها لمواجهة الحالة المطرية المرتقبة

ولفتت الأمانة إلى أن ذلك بناءً على خطة ميدانية تتزامن مع جهودها في تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار في جدة، ضمن عدد من مشروعات المرحلة الحالية في أنحاء المحافظة، والتي تشمل وضع الحلول العاجلة للمواقع الحرجة.