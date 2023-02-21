شعار يوم التأسيس.. 5 عناصر ترمز إلى عراقة وأصالة التراث الوطني

ويذكر ابن بشر في كتابه "عنوان المجد في تاريخ نجد" أن الإمام سعود بن عبدالعزيز كان يملك في مرابطه ألفاً وأربع مئة فرس، هذا غير ما يملكه أبناؤه وأتباعه، كما كان لاهتمام أئمة الدولة السعودية الأولى بمرابط الخيل العربية الأصيلة وعنايتهم بها دور في إنقاذها وتكاثرها في المنطقة، في حين انتشرت كثير من المرابط لدى القبائل والأسر في أنحاء البلاد السعودية.