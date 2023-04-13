شاهد.. جهود رجال المرور في تنظيم الكثافة العددية بمداخل العاصمة المقدسة
قال قائد الحجوزات في العاصمة المقدسة، العقيد فيصل الدوسري، لـ"سناب الداخلية": إن قيادة الحجوزات تقوم بالتواجد في مداخل العاصمة المقدسة بواقع خمسة حجوزات بمداخل العاصمة المقدسة، ويتم من خلالها نقل المصلين والمعتمرين بالنقل العام إلى المحطات الداخلية بالقرب من المسجد الحرام.
وتفصيلًا: أوضح العقيد "الدوسري" أن المواقف والمحطات تشمل: موقف الشميسي، ويتم النقل منه إلى محطة الأمير متعب، وموقف الليث، ويتم النقل منه إلى محطة الأمير متعب، وموقف الهدى، ويتم النقل منه إلى جبل الكعبة الشرقية، وموقف الشرائع، ويتم النقل منه إلى محطة باب علي، وموقف التنعيم، ويتم النقل منه إلى محطة جرول.
وتابع: تتم العودة من نفس المحطات الداخلية إلى المواقف بمسارات محدّدة بكل يسر وسهولة، وكل ذلك يتم حسب خطة مرورية معدّة لذلك، ولله الحمد، تم الانتهاء من خطة العشر الأوائل والوسطى، ومع بداية العشر الأواخر توجد خطة مرورية خاصة لتلك المرحلة، ونتوقّع كثافة عالية بالدخول على مداخل العاصمة المقدسة، ومعدّة مسبقًا، وبإذن الله تسير كما هو مخطط لها.