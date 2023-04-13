شاهد.. جهود رجال المرور في تنظيم الكثافة العددية بمداخل العاصمة المقدسة

وتفصيلًا: أوضح العقيد "الدوسري" أن المواقف والمحطات تشمل: موقف الشميسي، ويتم النقل منه إلى محطة الأمير متعب، وموقف الليث، ويتم النقل منه إلى محطة الأمير متعب، وموقف الهدى، ويتم النقل منه إلى جبل الكعبة الشرقية، وموقف الشرائع، ويتم النقل منه إلى محطة باب علي، وموقف التنعيم، ويتم النقل منه إلى محطة جرول.