4 ملايين مصاب بضغط الدم بالمملكة.. والإعلان عن استراتيجية لمكافحة المرض قريبًا

أفصح المؤتمر السعودي العالمي الأول لارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال واليافعين، والذي يعدّ الأول من نوعه بالمملكة والشرق الأوسط؛ عن الإعلان عن استراتيجية وبروتوكولات علاجية لمرضى ضغط الدم بالمملكة من الأطفال؛ للحدّ من الارتفاع المخيف في نسب المرضى، والذي يقدر بحوالي "30%" بين الطلاب "دراسة مسحية". فيما قدرت دراسات أن عدد المصابين بالمملكة بحوالي أربعة ملايين مصاب بضغط الدم، "50%" منهم لا يعلم بالإصابة.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي انطلق اليوم الأربعاء بفندق الميرديان بمدينة الخبر، وتنظّمه الجمعية السعودية لرعاية ضغط الدم "شمس"، بالشراكة مع الهيئة العالمية والجمعية العالمية لارتفاع ضغط الدم، ومستشفى القطيف المركزي، ويستمرّ لمدة يومين بمشاركة 26 متحدثًا من الخبراء والمختصين بالوطن العربي ومختلف دول العالم؛ حيث اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمسجلين 22 ساعة طبية.
وأوضح رئيس الجمعية السعودية لرعاية ضغط الدم الدكتور صالح الشرفاء، أن هذه الاستراتيجية تشمل القياسات الصحيحة، وتحليل المعلومات عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث الطبي، والاستخدام الأمثل للأجهزة والأدوية الطبية وكيفية متابعة المرضى، والتوعية لدى الأطباء والعاملين والممارسين الصحيين، ووضع استراتيجيات للجمهور.
وأضاف يقول: وكذلك استراتيجية للتعامل مع مرضى ضغط الدم، وكيفية منع حدوثه، والطرق الصحيحة لنمط صحي سليم وفق معايير برامج الرؤية 2030؛ ومنها "جودة الحياة"، وتوحيد معايير التعامل مع المرضى والعلاج، ووضع خطط مستقبلية للجهات المختصة، وستكون هذه الاستراتيجيات منطلقًا للحوكمة في الجهات الصحية والمستشفيات مستقبلًا.
من جانبها كشفت أمين عام الجمعية السعودية لرعاية ضغط الدم، الدكتورة نوال أحمد بصري، أن المملكة تحتلّ مراكز متقدمة، مرجعة ذلك الارتفاع في أعداد المرضى لأسباب وراثية وأسباب مرضية؛ منها أمراض القلب والأوعية الدموية، والقصور الكلوي المزمن، والالتهاب في الكلى.
وبيّنت أن 4 ملايين شخص بالغ بالمملكة مصاب بالمرض بنسبة "23%"، وحوالي نصفهم لا يعرف أنه مصاب بارتفاع ضغط الدم، بينما هناك "3.7%" من الأطفال مصاب بارتفاع ضغط الدم، و"20%" من المصابين الذين يأخذون العلاج تم التحكّم في ضغط الدم لديهم، مطالبة بتكثيف الجهود للتحكّم بالمرض في ظلّ هذه الإحصائيات التي تستوجب عمل مسح موثق على كل ذلك.