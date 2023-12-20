4 ملايين مصاب بضغط الدم بالمملكة.. والإعلان عن استراتيجية لمكافحة المرض قريبًا

وبيّنت أن 4 ملايين شخص بالغ بالمملكة مصاب بالمرض بنسبة "23%"، وحوالي نصفهم لا يعرف أنه مصاب بارتفاع ضغط الدم، بينما هناك "3.7%" من الأطفال مصاب بارتفاع ضغط الدم، و"20%" من المصابين الذين يأخذون العلاج تم التحكّم في ضغط الدم لديهم، مطالبة بتكثيف الجهود للتحكّم بالمرض في ظلّ هذه الإحصائيات التي تستوجب عمل مسح موثق على كل ذلك.