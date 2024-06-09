"التجارة" تضبط 374 مخالفة ضمن جولاتها التفتيشية في المدينة المنورة بخطتها لموسم الحج

وتواصل "التجارة" متابعة أداء مهامها خلال موسم حج هذا العام، حيث تواكب توافد ضيوف الرحمن إلى المدينة المنورة قبل وبعد أداء نسك الحج من خلال تكثيف جهودها الرقابية لمتابعة الحالة التموينية في الأسواق ومنافذ البيع، وحماية وحفظ حقوق المستهلكين.