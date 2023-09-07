سطح البحر والجليد مؤشران.. 3 أشهر مرّت هي الأكثر سخونة على الإطلاق!

وأوضح مركز إعلام الأمم المتحدة، وفقًا للبيانات المسجلة، أن درجة حرارة سطح البحر حول العالم وصلت لمستويات غير مسبوقة للشهر الثالث على التوالي، كما أن حجم الجليد البحري في القطب الجنوبي بات عند مستوى قياسيًا منخفضًا لهذا الوقت من العام.