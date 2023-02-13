"التجارة" تستدعي 410 أجهزة تلفزيون ذكية LG ذات الـ 86 بوصة

وقالت "التجارة": إن الإجراء المطلوب هو فصل أرجل الحامل الداعمة ووضع التلفزيون في مكان آمن بعيداً عن الأطفال، ثم التواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني معتمد للفحص واستبدال الحاملات مجاناً؛ إن لزم الأمر.