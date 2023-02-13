"التجارة" تستدعي 410 أجهزة تلفزيون ذكية LG ذات الـ 86 بوصة

أعلنت وزارة التجارة استدعاء 410 أجهزة تلفزيون ذكية LG 86 بوصة، وحاملات التثبيت الداعمة لها.
وأشارت الوزارة إلى أن رقم الطراز هو (86UQ90006LC / 86NANO796QA).
وأوضحت أن الاستدعاء جاء بسبب احتمالية تركيب أرجل الحامل الداعمة للتلفزيون بشكل غير صحيح، قد يؤدي إلى خطر انقلاب التلفزيون وخطر الإصابة.
وقالت "التجارة": إن الإجراء المطلوب هو فصل أرجل الحامل الداعمة ووضع التلفزيون في مكان آمن بعيداً عن الأطفال، ثم التواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني معتمد للفحص واستبدال الحاملات مجاناً؛ إن لزم الأمر.
وأشارت الوزارة إلى أن أجهزة التلفزيون المثبتة على الحائط يمكن للمستهلكين الاستمرار في استخدامها