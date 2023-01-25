20 شركة كندية ترغب بالاستثمار في القطاع الصحي السعودي

وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي الكندي الدكتور عماد الذكير أن اللقاء مع الوفد الصحي الكندي كان مثمراً، حيث أبدت الشركات الكندية رغبتها للدخول في السوق السعودي خاصة خلال هذه المرحلة التي يتوقع أن يصل حجم الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي إلى نحو 100 مليار ريال خلال السنوات القادمة، مضيفاً أن دخول الشركات الكندية للمملكة يساهم في تحقيق نظرة إيجابية جديدة للعلاقات بين البلدين.