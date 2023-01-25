20 شركة كندية ترغب بالاستثمار في القطاع الصحي السعودي

عقد اتحاد الغرف السعودية اليوم (الأربعاء) ملتقى الرعاية الصحية السعودي الكندي بحضور 40 شركة سعودية وكندية متخصصة في مجال الرعاية الصحية والخدمات الطبية، بمشاركة وزارة الصحة والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية وهيئة الغذاء والدواء والمركز الوطني للتخصيص.
وسلط الملتقى الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الكندية في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة
وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي الكندي الدكتور عماد الذكير أن اللقاء مع الوفد الصحي الكندي كان مثمراً، حيث أبدت الشركات الكندية رغبتها للدخول في السوق السعودي خاصة خلال هذه المرحلة التي يتوقع أن يصل حجم الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي إلى نحو 100 مليار ريال خلال السنوات القادمة، مضيفاً أن دخول الشركات الكندية للمملكة يساهم في تحقيق نظرة إيجابية جديدة للعلاقات بين البلدين.
من جهته قال القائم بأعمال سفارة كندا لدى المملكة مارتن شارون أن مجموعة من الشركات الصحية الكندية الكبرى تزور اليوم المملكة لرؤية التطور والفرص الاستثمارية الكبيرة التي يوفرها القطاع الصحي السعودي في مختلف المجالات، مضيفاً أن الوفد الكندي الذي يعتبر الأول منذ عدة سنوات وجد استقبال وترحيب كبير من الجهات الحكومية والخاصة بالمملكة.