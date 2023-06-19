بينها رئاسة مشتركة لمؤتمر المانحين.. ما أشكال دعم المملكة للسودان؟

واستمراراً لدعم المملكة للسودان، تشاركت المملكة مع كل من مصر، وقطر، وألمانيا، ومنظمة الأمم المتحدة، ممثلةً في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، والاتحاد الأوروبي، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في رئاسة مؤتمر المانحين للسودان، الذي عقد اليوم (الاثنين) في جنيف، لجمع تبرعات للسودان، تهدف إلى دعم الاستجابة للتداعيات الناجمة عن الحرب، ومنها نزوح ملايين السودانيين عن ديارهم إلى داخل السودان وإلى البلدان المجاورة له، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات المتضررة، نتيجة للحرب.