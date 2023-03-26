محليات

انضمت إلى أكثر من 7 آلاف مدينة.. "أمانة جدة" تشارك العالم في فعالية "ساعة الأرض"

للتوعية بترشيد استهلاك الطاقة وخفض مستوى التلوّث والاحتباس الحراري
انضمت إلى أكثر من 7 آلاف مدينة.. "أمانة جدة" تشارك العالم في فعالية "ساعة الأرض"
عبدالله الراجحي
عبدالله الراجحي

أعلنت أمانة محافظة جدة مشاركتها عند الساعة 8:30 من مساء أمس السبت في فعالية "ساعة الأرض" العالمية، بإطفاء الأضواء لمدة ستين دقيقة في المباني الرئيسة وعدد من معالم جدة للتوعية بترشيد استهلاك الطاقة، وخفض مستوى التلوث والاحتباس الحراري.

وجرى إطفاء الأضواء في مبنى الأمانة الرئيس وميدانَي الكرة الأرضية والقناديل، لتنضم محافظة جدة بذلك مع أكثر من 7000 مدينة حول العالم من 152 دولة في المشاركة بهذا الحدث، إذ تعد "ساعة الأرض" حدثاً بيئياً عالمياً يُطلب خلاله من مُلاك المنازل، والمسؤولين عن المنشآت الضخمة والمعالم المعمارية، إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية، لمدة ساعة واحدة في آخر سبت من شهر مارس كل عام، لرفع الوعي بخطر الانبعاث الحراري الذي تسبّبه مصادر الطاقة.

أمانة محافظة جدة
فعالية ساعة الأرض العالمية

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