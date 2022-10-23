عقارات الدولة تطرح 25 فرصة استثمارية وبمدة إيجارية تصل إلى 30 عامًا

تطرح الهيئة العامة لعقارات الدولة، 25 فرصة عقارية للاستثمار في 10 مناطق وبمدة إيجارية تصل إلى 30 عامًا؛ وذلك عبر مزايدة عامة من خلال بوابة فرص https://furas.momra.gov.sa، وأوضحت الهيئة أن الفرص العقارية موزعة في كل من: منطقة الرياض، وتشمل أراضي تجارية ذات استخدامات متعددة في أحياء: (المحمدية، الغرابي، الملز، الفيصلية).. وفرص في منطقة مكة المكرمة، وتشمل أراضي تجارية على بُعد 1300 متر من المسجد الحرام.. وأخرى بحي السلامة شمال مدينة جدة، ومحطة وقود على طريق مكة- جدة السريع، إضافة إلى فرص بالمنطقة الشرقية، وتشمل محطات وقود بمواقع حيوية بالطرق السريعة وطريق سلطنة عمان الجديد، وأراضيَ لوجستية استثمارية على طريق العقير- سلوى الساحلي، وطريق الدمام بقيق، ومبنى تجاري على طريق الجبيل الظهران بمحافظة القطيف.