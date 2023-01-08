173 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري في ديسمبر والحصيلة 20 ألف مخالفة

وتنوّعت المخالفات المرصودة في أنشطة النقل ما بين تشغيل مركبة النقل دون بطاقة تشغيل، وعدم مطابقة حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانبية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة، وتحميل البضاعة بطريقة غير آمنة، وسجل نشاط نقل البضائع أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص بالحافلات، والأجرة - "منشآت"، وأخيراً نشاط الأجرة العامة وأجرة المطار - "أفراد".