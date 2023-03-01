وكالة شؤون المسجد الحرام تناقش خطتها لموسم رمضان المبارك 1444هـ

ترأس مساعد الرئيس العام وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد؛ عدداً من القيادات بوكالة شؤون المسجد الحرام بمكتبه بالحرم، وذلك لمناقشة خطة موسم شهر رمضان المبارك.
وابتدأ حديثه بشكر الله -عزّ وجلّ- وعلى ما يُقدَّم في البيت العتيق، سائلاً الله -العلي القدير- أن يديم الأمن والأمان على بلادنا وسائر بلاد المسلمين.
ثم شكر الحضور على جهودهم المبذولة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وما يُقدَّم من جهودٍ وخدمات لقاصدي المسجد الحرام؛ ليكون بيئة صحية آمنة مطمئنة، حاثاً على بذل المزيد والتفاني والإخلاص والارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة، وحُسن تمثيل الرئاسة، والتعاون البنّاء والمثمر مع الجهات المشاركة ذات العلاقة في الخدمات المقدَّمة في المسجد الحرام.
ومن ثَم ناقش الخطة مع القيادات الميدانية، مؤكداً تطلعات القيادة الرشدية -أعزّها الله- والحرص على تذليل المعوقات كافة على قاصدي ومرتادي المسجد الحرام، ومد جسور التواصل مع الجهات كافة بالرئاسة وشركاء النجاح، مختتماً بالتضرع إلى الله -عزّ وجلّ- بأن يبارك في جهود الجميع، ويجعل ما يقومون به خالصاً لوجهه الكريم.
وذكر الدور الرائد الذي تقوم به الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتوجيهاتٍ من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، والتي تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الوكالات والإدارات المختصة في خدمة ضيوف الرحمن، حيث يحرص على مواكبة التطورات كافة، التي تواكب تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-، إضافة الى مناقشة خطط العمل خلال موسم رمضان المبارك 1444هـ.
وفي الختام، رفع الدكتور المحيميد؛ شكره للقيادة الحكيمة لما توليه من اهتمامٍ بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وللرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ على متابعته وتوجيهاته.