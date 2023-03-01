وكالة شؤون المسجد الحرام تناقش خطتها لموسم رمضان المبارك 1444هـ

وذكر الدور الرائد الذي تقوم به الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتوجيهاتٍ من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، والتي تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الوكالات والإدارات المختصة في خدمة ضيوف الرحمن، حيث يحرص على مواكبة التطورات كافة، التي تواكب تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-، إضافة الى مناقشة خطط العمل خلال موسم رمضان المبارك 1444هـ.