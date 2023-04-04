"الأرصاد" تنبه من أمطار ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق تبدأ من مساء الغد

نبه المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار رعدية ربيعية متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من مساء يوم الأربعاء المقبل على معظم مناطق المملكة، وتزداد غزارتها من يوم الجمعة إلى الأحد المقبل مع رياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار مع جريان السيول وتساقط البرد، على مناطق "عسير، الباحة، جازان، مكة المكرمة ونجران".
وتشهد مناطق حائل، القصيم، الرياض والمدينة المنورة، ابتداءً من يوم الخميس المقبل، هطول أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، وتزداد غزارتها ابتداءً من الجمعة وحتى يوم الأحد المقبل.
ويتوقع هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية ابتداءً من مساء يوم الجمعة المقبل وحتى يوم الأحد مع رياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.
وكشفت التوقعات الأولية عن استمرار هطول الأمطار على معظم المناطق حتى نهاية الأسبوع المقبل، حيث سيتم التنويه عنها من قبل "المركز" لاحقًا.
ودعا "المركز" إلى متابعة موقعه الإلكتروني وقنواته الإعلامية لمتابعة المزيد من المعلومات حول الحالة المتوقعة والمحافظات المتأثرة بها، مع اتباع تعليمات الجهات المختصة.