"الأرصاد" تنبه من أمطار ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق تبدأ من مساء الغد

نبه المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار رعدية ربيعية متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من مساء يوم الأربعاء المقبل على معظم مناطق المملكة، وتزداد غزارتها من يوم الجمعة إلى الأحد المقبل مع رياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار مع جريان السيول وتساقط البرد، على مناطق "عسير، الباحة، جازان، مكة المكرمة ونجران".