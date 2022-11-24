"الأرصاد": هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مكة والمدينة وتبوك والشمالية وحائل والقصيم

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: (مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، حائل، القصيم)؛ في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة على: (جازان، عسير، الباحة، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية)، كما لا يُستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من: (الحدود الشمالية، القريات، طريف)، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20- 40كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 20- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الجنوبي بسرعة 10- 25كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10- 25كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من ربع متر إلى متر، وحالة البحر خفيف مائج.