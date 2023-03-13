بهدف تنسيق الجهود.. ‫"الاتجار بالأشخاص" على طاولة الخبراء والمختصين

اختتمت اليوم ورشة عمل "تنسيق الجهود بين المختصين في قضايا جرائم الاتجار بالأشخاص"، والتي نظمتها النيابة العامة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وبمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتستمر خلال يومي (20 و21 مارس 2023)، بنادي منسوبي وزارة الداخلية في الرياض.
الورشة التي يشارك بها ٥٠ مختصاً وباحثاً يمثلون تلك الجهات، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في تعزيز الإجراءات العملية وحوكمتها لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في مباشرة إجراءات الضبط والاستدلال في قضايا الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم.
كما تناولت الورشة أفضل الممارسات الدولية في مكافحة هذه الجريمة، وكيفية تطوير الإجراءات الوقائية لمنع حدوثها.