بهدف تنسيق الجهود.. ‫"الاتجار بالأشخاص" على طاولة الخبراء والمختصين

اختتمت اليوم ورشة عمل "تنسيق الجهود بين المختصين في قضايا جرائم الاتجار بالأشخاص"، والتي نظمتها النيابة العامة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وبمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتستمر خلال يومي (20 و21 مارس 2023)، بنادي منسوبي وزارة الداخلية في الرياض.