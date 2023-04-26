بالرياض والمدينة المنورة.. ضبط 30 مخالفاً لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط (34) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (11) مقيماً من الجنسية البنجلاديشية، و(8) مقيمين من الجنسية الباكستانية، و(5) مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيمان من الجنسيتين الهندية والأفغانية و(4) مواطنين، وتمّ تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.