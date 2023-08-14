"الزعاق": 45 يوماً ويتساوى طول الليل مع النهار ونعيش مرحلة اعتدال الأجواء

وقال الزعاق؛ خلال هذه الأيام قطعت الشمس نصف المسافة بين مدار السرطان وخط الاستواء، وهي تستغرق نحو 90 يوماً تقريباً، أي أنه بقي 45 يوماً لتصل إلى خط الاستواء، وفي يوم 27 سبتمبر، ستشرق الشمس تماماً من المشرق وتغرب تماماً في المغرب، وسيكون طول الليل متساوياً مع النهار في ذلك اليوم.