"الزعاق": 45 يوماً ويتساوى طول الليل مع النهار ونعيش مرحلة اعتدال الأجواء

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ إن الشمس تتحرّك ظاهرياً من الشمال إلى الجنوب على شكل بندول في رحلة سنوية تبلغ 365 يوماً.
وأضاف الزعاق؛ أن الشمس تنطلق من خط الاستواء في يوم 21 مارس وتتجه شمالاً إلى مدار السرطان، وتصل في يوم 21 يونيو. ثم تعود بالطريق نفسه وتتجه نحو الجنوب إلى مدار الجدي عبر خط الاستواء.
وتابع في فيديو على حسابه في "إكس"، أن هذه الحركة يتولد عنها تكوُّن الفصول الأربعة واختلاف طول الليل مع النهار.
وقال الزعاق؛ خلال هذه الأيام قطعت الشمس نصف المسافة بين مدار السرطان وخط الاستواء، وهي تستغرق نحو 90 يوماً تقريباً، أي أنه بقي 45 يوماً لتصل إلى خط الاستواء، وفي يوم 27 سبتمبر، ستشرق الشمس تماماً من المشرق وتغرب تماماً في المغرب، وسيكون طول الليل متساوياً مع النهار في ذلك اليوم.