عبر 92 برنامجاً.. ديوان المظالم ينفّذ 1250 ساعة تدريبية للقضاة

وتنوّعت البرامج التدريبية ما بين محلية ودولية نُوقش من خلالها جُل احتياجات أعمال القضاء الإداري، ومستجدات الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية، مثل: أنظمة المنافسات والمشتريات الحكومية، والإثبات، والمعاملات المدنية، إضافة إلى عددٍ من البرامج التدريبية واللقاءات العلمية لتطوير أداء الكوادر القضائية في ديوان المظالم من حيث التعاطي مع المدونات القضائية، والتفتيش القضائي، والأمن السيبراني.