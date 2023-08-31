الذهب قرب أعلى مستوى في شهر.. 1945.40 دولارًا للأونصة

ارتفعت أسعار الذهب مقتربة من أعلى مستوياتها في شهرٍ اليومَ الخميس؛ إذ عززت مجموعة جديدة من البيانات الأمريكية الضعيفة توقعات وقف رفع أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من أن قراءات التضخم التي تصدر في وقت لاحق اليوم قد تعدل هذه التوقعات.
وبحلول الساعة 03:31 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1945.40 دولارًا للأوقية (الأونصة). واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1972.40 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 24.59 دولارًا للأوقية، بعدما صعدت إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر أمس الأربعاء.
واستقر البلاتين عند 974.13 دولارًا، ويتجه لتحقيق ثاني مكاسب شهرية على التوالي. وصعد البلاديوم 0.9% إلى 1232.98 دولارًا؛ لكنه يتجه لتسجيل انخفاض شهري 4%.