الذهب قرب أعلى مستوى في شهر.. 1945.40 دولارًا للأونصة

ارتفعت أسعار الذهب مقتربة من أعلى مستوياتها في شهرٍ اليومَ الخميس؛ إذ عززت مجموعة جديدة من البيانات الأمريكية الضعيفة توقعات وقف رفع أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من أن قراءات التضخم التي تصدر في وقت لاحق اليوم قد تعدل هذه التوقعات.